Mutinerie au Camp Pénal de Liberté 6 : Affrontements entre détenus et surveillants

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Camp pénal de Liberté 6 a été, ce mercredi, le théâtre d'une mutinerie. Une séance de fouille des chambres a viré à l'affrontement entre détenus et surveillants de prison. La tension y est vive ; des grenades lacrymogènes et des coups de feu ont été tirés, confie un prisonnier à "Seneweb".



" Nous invitons le ministre de la Justice à venir régler la situation. Les gardes pénitentiaires fouillent nos chambres et brûlent nos matelas ", alerte la même source.



Contactée par "Seneweb", une source proche de l'Administration pénitentiaire a déclaré que du chanvre indien a été dissimulé dans des matelas, qui ont été brûlés.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook