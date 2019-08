Mystérieux individus en burqua arrêtés à Dakar : Les révélations de l’enquête

Lundi 5 Août 2019

Deux hommes déguisés en femme ont été arrêtés dernier au sortir de la mosquée « Ibadou » située sur l’avenue Malick Sy, où ils avaient pris part à la grande prière du vendredi. De nationalité sénégalaise, les mis en cause dont l’identité n’a pas été révélé étaient habillés en Burqa avec de fausses hanches et de faux seins. La piste terroriste avancée jusqu’à, a été écartée. Les deux hommes sont désormais poursuivis pour tentative de vol. Il est ressorti de leur audition que les deux mis en cause qui n’ont pas atteint la majorité, projetaient de cambrioler le magasin de leur père la rue Grasland, rapportent « L’As » et « L’Observateur ». D’ailleurs, d’après les mêmes sources, ils n’en seraient pas à leur coup d’essai. Par le passé, ils ont eu à user de procéder pour dérober des articles dans différents magasins de la place. En voulant récidiver, ils ont été démasqués à cause de leur morphologie. Ils seront déférés ce lundi au parquet de Dakar.



