NEW YORK - MOUSSA CAMARA TUE SA MÈRE QUI LUI REPROCHAIT DE NE PAS TROUVER DU TRAVAIL Drame familial à Harlem, quartier de New York, aux États-Unis. Fatoumata Camara, âgée de 40 ans, et de nationalité malienne et gambienne, a été tuée par son propre fils. Moussa Camara, 22 ans, lui a tiré plusieurs balles à la tête.



D’après des témoignages recueillis par Emedia, Camara était acculé par sa mère, lui reprochant de ne pas faire assez d’efforts pour trouver du boulot. Elle lui aurait même sommé de quitter la maison s’il n’en trouvait pas. "Il s’est énervé et a dégainé". Ces tirs auraient blessé d’autres personnes.



Camara a huit frères et sœurs.



