NIAKHENE : REMISE DE FOURNITURES SCOLAIRES AUX ECOLES ET DAARAS DE LA COMMUNE

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 19:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de la Commune de Niakhène Monsieur Moustapha SYLLA et tout le Conseil municipal ont procédé à la remise de fournitures scolaires aux écoles élémentaires et aux Daaras de la Commune d'un montant de 5 millions de FCFA.



La cérémonie a enregistré la présence de Monsieur Amadou DIA, Inspecteur de l'Education et de la Formation - IEF du département de Tivaouane et de tous les acteurs de l'éducation (Chef de zone, Directeurs d'école, Président UCGE, Enseignants, Serigne Daaras, Parents d'élèves, élèves et ndongo Daara).



L'événement était l'occasion, pour Monsieur le Maire et Monsieur l'Inspecteur de l'Education et de la Formation, de remercier tous les acteurs ; particulièrement les enseignants et les Serigne Daaras, des excellents résultats obtenus cette année comme par les années passées.



Depuis 2015, la Commune de Niakhène détient les meilleurs résultats du département de Tivaouane et l'un de s meilleurs dans la région de Thiès pour les examens à l'entrée en sixième et au CFEE.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos