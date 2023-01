NIGER : La Cbao ouvre une nouvelle agence dans la ville de Maradi

Chef-lieu de région et située dans le sud du Niger, Maradi deuxième plus grande ville du pays est considérée comme sa capitale économique, rapporte un texte de la banque.



La cérémonie d'inauguration sous le haut patronnage de M. Mounir Oudghiri Directeur Général de CBAO, a eu lieu ce matin en présence des hautes autorités de la région dont le Gouverneur, le représentant du Sultan de Katsina et les opérateurs économiques.



L'ouverture d'une agence à Maradi contribue à confirmer notre positionnement dans nos pays de présence. CBAO compte se rapprocher davantage de ses clients afin de leur apporter un accompagnement sur mesure et leur faire vivre de meilleures expériences.



Bassirou MBAYE

