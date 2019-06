NOUVEAU COORDONNATEUR DU PRODAC: Pape Malick Ndour exprime sa gratitude à Macky Sall Le tout nouveau coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), Pape Malick Ndour, a réagi, à sa nomination, en Conseil des ministres.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 04:12 | | 0 commentaire(s)|

« J’exprime ma gratitude au président de la République suite à ma nomination comme coordonnateur du PRODAC. Ma nomination est un honneur pour toute la jeunesse sénégalaise. A travers ma modeste personne le Président de la République n’est fidèle à sa promesse de placer son quinquennat sous le sceau de la jeunesse et des femmes. Je le remercie pour cette marque de confiance », a souligné M. Ndour joint par Toutinfo.net.



Avant de poursuivre, en s’engageant résolument à relever les défis qui l’attendent. « Nous comprenons les enjeux. Nous savons que le Président de la République place beaucoup d’espoirs sur le PRODAC pour trouver de l’emplois à la jeunesse et faire jouer à l’agriculture un rôle prépondérant la transformation de l’économie dans le cadre du PSE2 ».



« Nous ferons tout pour relever ces défis. Je m’engage résolument aux côtés que de Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse qui a la tutelle du PRODAC à relever ces défis », a insisté le président du Conseil départemental de Guiguinéo.



Pape Malick Ndour n’a pas manqué de remercier chaleureusement cette dernière avec qui il a cheminé dans les jeunesses apéristes ».



( Toutinfo.net )

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos