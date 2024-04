NSIA Banque Côte d’Ivoire annonce une hausse de 8% de son résultat net à la fin de l’exercice 2023.

Le total bilan s’est établi +2 037 milliards de FCFA contre +1 885 milliards FCFA en 2022, soit une progression de 8,06%.



Les créances de la banque consenties à la clientèle se sont élevées à 1 307 milliards FCFA contre 1 141 milliards FCFA en 2022. De leur côté, les dettes à l’égard de la clientèle se sont établies à 1 416 milliards de FCFA contre 1220 milliards de FCFA en 2022.



Le produit net bancaire (PNB) connait une augmentation de 14%, à 91milliards FCFA contre 80 milliards FCFA en 2022, soit une augmentation de 14%. Selon la direction de la banque, cette évolution s’explique par l’effet combiné de deux facteurs. D’une part, il y a l’accroissement de la marge d’intérêt de 15% (+8,5 milliards FCFA) qui ressort à 64,1 milliards FCFA au 31 décembre 2023 contre 55,6 milliards FCFA au 31 décembre 2022 porté principalement par l’augmentation des revenus des engagements de la clientèle (+14,8 milliards FCFA), l’accroissement des revenus de l’activité Titres (+1,2 milliard FCFA), la hausse des produits des opérations de trésorerie (+1,1 milliard FCFA), la hausse du coût des ressources (+4,2 milliards FCFA) et la hausse du coût du refinancement (+3,9 milliards FCFA).



D’autre part, il y a la hausse de 10% des commissions au 31 décembre 2023, qui s’affichent à 26,9 milliards FCFA contre 24,6 milliards FCFA réalisées au 31 décembre 2022.



Les frais d’exploitation ressortent à 45,9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023 contre 43,5 milliards de francs CFA à décembre 2022. En ce qui les concerne, les frais de personnel sont légèrement en baisse de 78 millions FCFA par rapport à décembre 2022 et s’établissent à 20,3 milliards FCFA au 31 décembre 2023.



Les frais généraux de la banque se sont élevés à 25,5 milliards FCFA contre 23,1 milliards FCFA en décembre 2022.



Durant la période sous revue, NSIA Banque Côte d’Ivoire a dégagé un résultat brut d’exploitation en progression de 29% à 38 milliards FCFA contre 30 milliards FCFA en 2022.



La même tendance haussière est relevée concernant le résultat d’exploitation qui s’est accru de 36,25%, s’établissant à 35 milliards FCFA contre une réalisation de 25,354 milliards FCFA en 2022.



Quid des perspectives ? Sur ce point, la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire entend continuer à mettre en œuvre les actions de son plan stratégique Altitude 22-26. « L’amélioration de l’expérience-client, le renforcement de la sécurité numérique, la digitalisation constante des services, l’intensification des efforts vers la durabilité et l’inclusion financière tout en assurant une gestion prudente des risques et des charges, devraient permettre de soutenir la croissance entamée », précise-t-elle.



Oumar Nourou

A la fin de l'exercice 2023, le résultat net de NSIA Banque Côte d'Ivoire a connu une hausse de 8% par rapport à la fin de l'exercice antérieur, selon les états financiers vérifiés par les commissaires aux comptes. Ces états financiers mettent en effet en exergue un résultat net de 35 milliards de FCFA contre une réalisation de 32,3 milliards FCFA en 2022.