Naby Sarr, défenseur des "Lions": "Pourquoi j’avais choisi la France" Convoqué pour la première fois en équipe nationale du Sénégal pour les deux prochaines rencontres contre le Congo et l’Eswatini, les 13 et 17 novembre, Mouhamadou Naby Sarr avait pourtant choisi le maillot de la France.



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 15:18 | | 1 commentaire(s)|

Le fils de Boubacar Sarr Locotte a été même champion du monde des moins de 20 ans avec les Bleus en 2013. Le défenseur de Charlton (D2 anglaise) donne les raisons qui l'avaient poussé à choisir son pays natal.



‘’Je n’ai pas été approché par le Sénégal. C'est la France qui s’était manifesté et j'avais accepté de jouer avec sa sélection. Mais, quand je suis devenu grand, j'ai toujours rêvé de jouer pour le Sénégal’’, a fait savoir Naby Sarr sur les ondes de la Rfm.

