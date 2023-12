Naissance du mouvement And Défar Nioro

Le mouvement qu’attendait Nioro du Rip, a été mis sur pied samedi dernier. En effet, il faudra désormais compter avec le mouvement politique et citoyen And Défar Nioro du très populaire Aly Bâ, un ancien joueur de l’Asc Daradji. Cette belle trouvaille de Aly Bâ, fils de feu El Hadji Samba Khodia Bâ, ancien gendarme, ne réunit pas seulement tous les petits-fils de Maba Diakhou Bâ du Sénégal et de la diaspora, relate "Le Témoin".



La quasi totalité des cadres de la commune de Nioro, a fait le déplacement samedi au domicile de feu El Hadji Samba Khodia Bâ, père du président de And Défar Nioro, samedi dernier. Les membres du mouvement qui se sont exprimés devant la famille, les amis d’enfance d’Aly Bâ très enthousiastes, se disent très séduits et reconnaissants des nombreuses actions de Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances et du Budget.



Lequel peut déjà s’estimer heureux, parce que désormais, il a un cadre qui répond adéquatement à toutes ses préoccupations. Mieux, ce cadre est piloté par un honorable fils de Nioro, très connu et très respecté. Parlant d’ailleurs du président de And Défar Nioro, Aly Bâ, un grand notable de la famille Bâ basé à Dakar, promet de mobiliser tous ses fils et petit-fils d’ici et de la diaspora, pour le triomphe d'Aly Bâ. En effet, a-t-il dit, il est l’un des seuls parents du ministre qui peut parler avec TOUT LE MONDE et le ministre a besoin de tout le monde pour bien honorer son rang, a-t-il affirmé.

