Naples: Un masque à l’effigie de Koulibaly ? Kalidou Koulibaly a été victime d’insultes racistes et de cris de singe mercredi dernier lors de la défaite de Naples face à l’Inter Milan (1-0). Une situation inacceptable et honteuse pour le football italien.



Samedi 29 Décembre 2018

Le défenseur sénégalais a alors reçu le soutien de nombreux acteurs du sport et notamment, de son coéquipier Faouzi Ghoulam, qui a invité les supporters napolitains à porter un masque à l’effigie de Koulibaly ce samedi (18h), à l’occasion de la rencontre face à Bologne.



"Peu importe la couleur de la peau. Peu importe la religion. Peu importe l’équipe que vous soutenez. Le football, comme tous les sports, est un jeu. Et tous les jeux sont passion, divertissement et liberté. Et dans la liberté, nous sommes tous égaux ! Demain, nous serons tous Koulibaly !", a ainsi publié l'ancien Stéphanois sur son compte Twitter.

