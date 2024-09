Naufrage à Mbour Téfess : Aasiya Gaye Diop exprime sa compassion aux familles des victimes

La Directrice générale du Développement communautaire et de la promotion de l’Equité était, ce samedi, à Mbour Téfess, pour apporter son soutien aux populations, après le naufrage d’une pirogue ayant fait 39 morts et près d’une centaine de disparus. Une visite qui intervient après celle de la ministre de la Famille et des Solidarités, renseigne "Bes Bi".



Accompagnée d’une délégation, Aasiya Gaye Diop a exprimé sa « profonde compassion » envers les familles endeuillées, avant d’avoir un « échange constructif » avec eux, indique une note. « Lorsqu’une situation tragique se présente, il est essentiel d’interagir avec la population, afin de saisir pleinement le contexte au niveau communautaire et d’engager un dialogue avec les jeunes », indique-t-on.



Elle estime que « les défis de l’émigration clandestine sont significatifs, mais les solutions doivent être multiples et provenir de toutes les sphères ». Aasiya Gaye Diop a magnifié l’engagement responsable de la communauté «Tefess» qui, au passage, lui a remis un cahier de doléances.