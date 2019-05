Naufrage à Oussouye : Le bilan passe à 8 morts Le bilan s’est alourdi après le naufrage survenu, dimanche dernier à Oussouye, à hauteur du village d'Enampore, dans l'arrondissement de Nyassia, et passe désormais 8 morts dont quatre enfants, selon "Le Quotidien". Plus de 30 personnes étaient à bord de cette pirogue qui venait de l'île d'Eloubalyr. Il y a eu 24 rescapés dans ce drame, rappelle-t-on.

