Naufrage à Thioubalel Nabadji : une délégation ministérielle présente les condoléances du gouvernement

Une délégation du ministère de la Famille et des Solidarités était dans la commune de Nabadji Civil, ce vendredi, pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes du naufrage d’une pirogue à Thioubalel Nabadji, un accident qui a fait 5 morts.



La délégation conduite par le Directeur de Cabinet du ministre de la Famille et des Solidarités, Youssouf Djité, leur a également remis des appuis financiers et des denrées alimentaires.



”Nous avons été dépêchés par madame la ministre Maimouna Dièye pour venir présenter ses condoléances ainsi que ceux du président de la République et de l’ensemble du gouvernement aux familles éplorées”, a dit M. Djité.



Il intervenait au terme d’une tournée effectuée, à Nabadji Civol, auprès des trois familles touchées par ce drame, en compagnie de l’adjoint du sous-préfet de Ogo, Ibrahima Fall, et du chef du Service régionale de la Famille, Bani Touré.



Youssouf Djité a déclaré qu’une assistance financière et des denrées alimentaires ont été remises aux trois famille des victimes.



”Les huit rescapés ont également reçu des appuis financiers. Il est aussi prévu un accompagnement psychologique à leur endroit”, a-t-il assuré.



Il n’a pas manqué d’indiquer avoir pris note des doléances des populations concernant le pont reliant Nabadji Civol à Thioubalel Nabadji.



”Nous allons transmettre les préoccupations des populations aux autorités. C’est un projet inscrit dans les plans de l’Etat, qui est une continuité. Cette zone est une partie intégrante du Sénégal, à laquelle l’Etat est très sensible”, a-t-il déclaré.



Cinq personnes sont mortes dans le chavirement, lundi, d’une pirogue sur un bras du fleuve Sénégal à hauteur de Thioubalel Nabadji, un village de la commune de Nabadji Civol, dans la région de Matam. Leur corps ont été retrouvés, mardi et mercredi à Thiarngal, un village situé à deux kilomètres de Nabadji Civol.



Huit personnes se sont sauvées au moment de l’accident.



Les passagers de la pirogue se rendaient dans des champs rizicoles aménagés par la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal (SAED), situés sur l’autre rive du bras du fleuve dénommé Diamel.



