Naufrage d’un bateau en Mauritanie : 6 parmi les victimes sénégalaises sont originaires de Kaolack Kaolack a payé un lourd tribut dans le naufrage du bateau en Mauritanie, mercredi. Et pour cause, 6 jeunes parmi les 15 victimes sénégalaises dans ce drame sont originaires de Kaolack, dont 5 du quartier Abattoir, selon la RFM. Une cérémonie de récital du Saint Coran a d’ailleurs été organisée dans ce quartier pour le repos en paix de ces disparus, indique la même source.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 09:39



