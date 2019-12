Naufrage d’une embarcation de migrants en Mauritanie: 52 Gambiens parmi les victimes La Gambie d’où est partie l’embarcation ayant chaviré le mercredi 27 novembre au large de la Mauritanie, compte le plus de victimes. Elle a perdu 52 personnes dont des femmes et des enfants.



Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019

Cinquante-deux Gambiens sont morts tandis que 80 ont survécu après que l’embarcation dans lequel ils voyageaient, a eu des ennuis et a chaviré au large des côtes de la Mauritanie, a rapporté le média gambien Thefatunetwork, citant les autorités.



Le bateau était parti de Gambie le 27 novembre dans l’objectif d’atteindre l’Espagne. Les survivants ont dit à des employés de l’OIM, qu’au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, étaient à bord. Une information confirmée par les autorités gambiennes.



« L’embarcation provenait de Barra, dans la région de North Bank, et cinquante-deux (52) Gambiens ont perdu la vie alors que quatre-vingt (80) autres ont survécu », a annoncé jeudi dans l’après-midi, le « State House » (présidence de la République), dans un communiqué de presse.



« Le gouvernement gambien travaille avec l'Organisation internationale des Nations-Unies pour les migrations et enverra une délégation en Mauritanie le plus tôt possible pour enquêter et recueillir plus d'informations sur l'accident », selon la source.



" Le président Barrow exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et prie les âmes décédées de se reposer en paix ", ajoute le communiqué.



A signaler que 13 Sénégalais sont décédés sur les 23 qui se trouvaient à bord de l’embarcation. Selon les informations, ces derniers seraient originaires pour la plupart, des localités des îles du Saloum.





