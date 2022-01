Naufrage de l'Apr dans la région Dakar: Abdou Karim Sall sauve l'honneur à Mbao

Tous les ministres de l'Allliance Pour la République (Apr) investis dans la région de Dakar ont perdu ( Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Karim Fofana, Zahra Iyane Thiam, Oumar Gueye, Ismaila Madior Fall, amadou Hott, Assome Diatta).



Abdou Karim Sall est le seul de toute cette armada qui a survécu et gagné, malgré une rude adversité. Le nouveau maire en a profité pour féliciter et remercier Son Excellence Monsieur Macky SALL, qui l'avait désigné pour conduire cette liste.



Le Pacte 115 en marche



"Je voudrais féliciter et remercier toutes les populations qui ont cru à notre PACTE 115. Mes félicitations et remerciements également à tous les membres, militants et sympathisants de la Coalition BBY qui nous ont soutenu pendant toute la campagne. Votre mobilisation exceptionnelle, votre engagement, votre dynamisme, votre abnégation, votre persévérance et votre présence aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui ont été investis ont rendu facile la victoire ", a déclaré le nouvel édile de Mbao.



Il ajoute: " En attendant l'installation de la nouvelle équipe, je renouvelle ma disponibilité et mon engagement à travailler avec toutes les composantes de la commune (politiques, secteurs privés, mouvements associatifs, jeunes, femmes, société civile, notables religieux et coutumiers...) pour la mise en œuvre de notre programme PACTE 115 qui est articulé autour de 5 axes stratégiques, 10 domaines d'intervention et 100 actions Prioritaires" , conclut ce dernier.