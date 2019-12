Naufrage de migrants en Mauritanie: Le propriétaire de la pirogue arrêté…

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans le drame de l’émigration clandestine survenu au large de la Mauritanie et qui a coûté la vie 64 personnes. Selon les informations de sources sûres, le propriétaire de cette pirogue de fortune qui convoyait les victimes, a été arrêté par la police gambienne. Il s’agit d’El Haje Faay, chef de village de Barra, dans la région de North Bank d’où est originaire la majeure partie des victimes.



Après cette arrestation, les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur le principal cerveau et ses complices. La Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora qui a perdu son responsable, en l’occurrence, le jeune Amady Ngouda Sow, originaire de Karang, applaudit suite à ce développement du dossier. Son Président Bara Sow, après avoir salué la performance des forces de l’ordre des pays impliqués, demande que toute la lumière y soit faite afin de situer les responsabilités. Les « Malaw » du Sénégal entendent, eux aussi, s’attacher les services de maître Assane Dioma Ndiaye devant la justice.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos