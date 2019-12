Naufrage en Mauritanie: au moins 8 Sénégalaises parmi les passagers Il y a au moins 8 Sénégalaises parmi les 195 passagers victimes de naufrage en Mauritanie selon "Libération". 63 corps ont été retrouvés et 85 passagers secourus. 15 Sénégalais sont morts, alors que 13 autres sont rescapés, selon le dernier bilan, et seront rapatriés ce samedi à Dakar.

