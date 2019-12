Naufrage en Mauritanie : « la preuve de l’échec des politiques des pays africains », selon Cheikh Bamba Dièye Le député Cheikh Bamba Dièye a réagi au naufrage d’une embarcation en Mauritanie ayant causé la mort de 15 sénégalais. Un drame qui matérialise selon lui l’échec des politiques des Etats africains.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

« C’est un drame humain, un véritable désastre. Cela montre que depuis les indépendances, les politiques des pays africains ne sont même pas attractives pour leurs enfants, à plus forte raison, pour les étrangers. C’est la preuve de l’échec de ces politiques », a fustigé Cheikh Bamba Dièye dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

L’ancien ministre de la Communication a également pointé du doigt, « l’insécurité, la précarité et les mauvaises conditions de travail dans le secteur de la pêche ». Autant de difficultés, selon lui, qui font que « les jeunes sont tentés de partir ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos