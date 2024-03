Naufrage survenu à Saint-Louis : Les condoléances des États-Unis aux proches des disparus Avec un bilan provisoire de 27 morts, le drame maritime survenu à Saint-Louis a ému plus d’un. Réagissant à ce naufrage survenu à Saint-Louis, les États-Unis à travers un tweet sur X ont présenté leurs condoléances aux proches des disparus. Une pirogue de migrants clandestins tentait de rejoindre l’Europe . Leur post

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mars 2024 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Les États-Unis présentent leurs sincères condoléances à toutes les personnes touchées par le tragique naufrage survenu au Nord du Sénégal, qui a coûté la vie à plus de 20 personnes.



Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées et adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux communautés victimes de cet événement dévastateur.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook