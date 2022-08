Ndande: Avec sa machette, Bathie Ka écrase le crâne de son père

Suite à une banale mésentente, Bathie Ka a administré plusieurs coups de machette à son père Gora Ka jusqu'à écraser le crâne de ce cultivateur. Ainsi, la victime a rendu l’âme.



Mais, le parricide commis dans le village de Gouye Meo, situé dans le département de Kébémer, ne sera pas impuni. Et pour cause ! Les gendarmes ont réussi à interpeller le présumé meurtrier, non loin des champs.



Toutefois, le présumé meurtrier Bathie Ka ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, d'après des témoignages recueillis par Seneweb. Un état consécutif à la consommation de drogue.



Malgré tout, l'auteur de ce parricide est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Kébémer, pour les besoins de l'enquête.