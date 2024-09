Ndangalma : Un tragique accident entre un camion et un bus, fait 16 morts

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

Le département de Bambey a été le théâtre d'un violent accident de la circulation. Une collision entre un camion et un car, a fait 16 morts et des blessés (bilan provisoire), selon une source de "Seneweb".



Le drame est survenu à Ndiama Fall, dans la commune de Ndangalma, très tôt dans la matinée.



Le car est complètement calciné, d'après la même source. Les sapeur-pompiers et les autorités sont sur place, precise la même source.



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook