Ndella Madior Diouf inculpée et placée sous mandat de dépôt

L’administratrice de l’orphelinat « Keur Yeurmandé » va passer sa première nuit, ce jeudi, en prison. Ndella Madior Diouf a été inculpée ce jour et placée sous mandat de dépôt pour les faits d’homicides involontaires, de maltraitance d’enfants, de mise en danger de la vie d’autrui, d’exercice illégal de la profession de médecin, d’ouverture et exploitation d’une pouponnière sans autorisation administrative, de traite de personnes, entre autres, rapporte leSoleil.sn.



Elle a été cueillie la semaine dernière par la Sûreté urbaine (Su) de la police nationale. Selon la presse, quelque six enfants ont perdu la vie dans cette pouponnière, dont certains enterrés clandestinement.

