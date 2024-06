Ndengler/Restitution des terres aux paysans: le démenti de Seydi Gassama

Le Directeur exécutif de la section d’Amnesty International au Sénégal, Seydi Gassama, dément les propos selon lesquels il a été retenu á l'issue de l'audience accordée par Ousmane Sonko à une délégation des habitants de Ndingler, "de restituer à ce village ses terres contre des terres qui seraient données ailleurs à Babacar Ngom".



"Je démens formellement les propos qui me sont attribués par un site d'information selon lesquels il a été retenu á l'issue de l'audience accordée par le Premier Ministre Ousmane Sonko à une délégation des habitants de Ndingler de restituer á ce village ses terres contre des terres qui seraient données ailleurs á Babacar Ngom. Cette proposition a été faite maintes fois par Amnesty International Sénégal et ne constitue nullement une décision prise à l'issue de cette rencontre. Il appartient au Premier Ministre et au gouvernement, et à eux seuls, de trouver les voies et moyens de matérialiser leur volonté de restituer les terres spoliées á leurs propriétaires légitimes" a écrit Seydi Gassama;