Ndèye Fatou Diop, victime de la «loi» de Safinatoul Amane : «Ils ont déchiré mes habits en pleine rue» La mesure prise par le khalife général des Mourides de confier désormais la sécurité de Touba à la police et à la gendarmerie, est largement commentée par les habitants de la cité religieuse. Parmi eux, Abdoul Ahad Dieng qui dit : «C’est une bonne décision que le khalife vient de prendre. Les populations ne cessaient de se révolter contre les brutalités et les exactions de ces structures. D’ailleurs, il a su tirer l’enseignement qu’un civil ne peut faire respecter des ordres par un civil».

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2022 à 11:43

Ibrahima Ndiaye ajoute : « Nous applaudissons cette décision qui revigore et replace les forces de défense et de sécurité dans leur rôle premier ». Pour Mbaye Touré, « ce n’est que justice parce que les membres des dahiras Safinatoul Amane et Xudamatoul Xadim ne sont pas outillés pour rétablir l’ordre ou assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ».



Ndèye Fatou Diop, aussi, soutient que c’est une « excellente mesure », d’autant plus qu’elle a eu à subir les foudres de cette police des mœurs. « Moi qui vous parle, j’ai été victime des pratiques peu respectueuses des membres du dahira Safinatoul Amane. Ils ont déchiré mes habits en pleine rue. Ils exagéraient. Cette mesure devait intervenir depuis longtemps », a-t-elle témoigné.













