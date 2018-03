Ndèye Khaïra Thiam, Psychologue : "Le Pr Songué Diouf a fait l'apologie de la culture du viol et nos avocats vont suivre cette affaire" Ndèye Khaïra Thiam, Psychologue clinicienne, Psychopathologie et psychologie clinique a formé un groupe et a porté plainte à la suite des propos du Professeur Songué Diouf à propos du viol sur le plateau de l'émission Jakarlo, de la TFM. Au micro de Leral.net, la spécialiste en Criminologie clinique et Pathologies psychiatriques estime que les femmes violées se sont senties extrêmement bafoués dans leurs droits.

