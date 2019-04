Ndéye Tické Ndiaye Diop porte-parole du Gouvernement Le présentateur du journal télévisé de 20 heures de ce mercredi sur la RTS a précisé que le premier communiqué du Conseil des ministres de Macky II et de Dionne III a été rédigé et signé par Mme Ndéye Tické Ndiaye Diop, ministre de l’Economie numérique et des Télécoms, porte-parole du Gouvernement.

Mme Ndéye Tické Ndiaye Diop est le nouveau ministre de l’économie numérique et des télécoms. La nouvelle patronne du secteur des TIC était Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) et secrétaire Général au ministère de la pêche.



