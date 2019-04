Ndeye Tické Ndiaye: La nouvelle arme de Macky contre Idy Le président de Rewmi, a dû tiquer en voyant son nouvel adversaire dans la capitale du rail : Ndeye Tické Ndiaye, ministre de l’économie numérique et des télécommunications et porte-parole du Gouvernement. De l’artillerie lourde.



Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 02:14 | | 0 commentaire(s)|

C’est en effet, elle que Macky Sall a sorti de son armurerie pour faire mordre la poussière à Rewmi lors des élections locales de décembre prochain, après la débâcle du commando dirigé par Ciré Dia, directeur général de la poste, à la présidentielle. Ndeye Tické Ndiaye qui milite à Thiès ouest, prend sa mission très au sérieux : donner à Macky Sall sa première victoire à Thiès, où il a toujours été battu par Idrissa Seck.



Elle a déjà mis sur pied, sa stratégie de conquête. « On ne va pas sur le terrain pour perdre. Pour faire des résultats, il faut mettre les hommes qu’il faut, à la place qu’il faut. Il y a les moyens humains, les moyens techniques et les moyens nanciers. C’est une question de bon vouloir et d’objectif. C’est un tout. »



Elle peut d’ores et déjà compter sur le soldat Abdou Mbow, vice président de l’assemblée nationale. « Ndéye Tické est notre sœur. Sa nomination est une très bonne chose pour le parti et la coalition Benno Bokk Yacaar. Ensemble, nous allons travailler la main dans la main pour que la coalition présidentielle soit la première force politique à Thiès. »

http://nouvelhorizon.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos