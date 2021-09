Ndiaffate / Après le chavirement de leur pirogue: Deux jeunes périssent en mer Deux jeunes ont perdu la vie à Ndiaffate, dans le département de Kaolack, après le chavirement de leur pirogue. Les victimes revenaient d’un match de football qui se tenait au village de Keur Socé Coumba.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Après la rencontre qui s’est tenue dans cette zone du Waladekh, les trois jeunes joueurs avaient décidé de rentrer sur Ndiaffate. Au lieu de faire le grand tour, il ont décidé de voyager par la voie maritime.



Ainsi, ils ont pris une pirogue pour retourner au village. Trois de leurs amis avaient décidé de les accompagner pendant le voyage. Arrivés à la rive, ils ont pris une vieille pirogue. Hélas ! L’embarcation a chaviré au large du fleuve Saloum. Quatre d’entre eux qui savaient nager, sont parvenus à sortir des eaux.



Informés, les riverains ont initié des recherches et c’est ce dimanche vers 13 heures, que le nommé Mane Faye à l’état-civil, âgé de 16 ans et habitant au village de Keur Demba dans la commune de Ndiaffate, a été retrouvé. Les recherches se sont poursuivies, et c’est à 15 heures que le corps du nommé Mbaye Babacar Sall, âgé à 17 ans, a été repêché par les populations qui s’étaient mobilisées dès les premières heures de la matinée, avec les sapeurs-pompiers.



Les corps des deux jeunes sont déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Kaolack et une enquête à été ouverte.



