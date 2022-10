Ndiaffate : Un jeune de 19 ans meurt noyé dans un bras de mer à Kékouta

Un jeune homme de 19 ans, surpris par la marée montante, s’est noyé lundi dans un bras de mer à Kékouta, un village de la commune de Ndiaffate, dans le département de Kaolack (centre), a appris l’APS des sapeurs-pompiers.



La victime, qui était en train de cueillir des huîtres et des fruits de mer, a été surprise par la marée haute dans ce bras de mer, précisent les sapeurs-pompiers.



Le corps du jeune homme a été repêché par les éléments de la 31e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kaolack. Il a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de la Kaolack.



La gendarmerie annonce avoir ouvert une enquête pour élucider les causes du décès de la victime. Samedi dernier, un garçon de 17 ans s’était également noyé dans un cours d’eau à Ngapa, un village de la commune de Dya, dans le département de Kaolack.











iGFM