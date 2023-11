Ndiaga Sylla: "Ce qui se passe actuellement entre la CENA et la DGE, soulève certainement des doutes quant à la neutralité et à l'impartialité de..."" À 4 mois de l'élection présidentielle, "ce qui se passe actuellement entre la CENA et la DGE, qui sont deux instances électorales, soulève certainement des doutes quant à la neutralité et à l'impartialité de l'administration électorale", pour les prochaines élections. C'est du moins l'avis de Ndiaga Sylla, expert électoral.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023



