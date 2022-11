Ndiaga Sylla sur le cumul de mandat au Pastef : «Un revirement pourrait légitimer la 3e candidature de Macky Sall» Après le tollé suscité par la dernière sortie du député-maire Birame Souleye Diop, principal concerné et sous le feu des critiques, c’est au tour de l’expert électoral, Ndiaga Sylla de se pencher sur l’enjeu de cette problématique. "Bes Bi"

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Novembre 2022 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

« Le traitement du cumul de mandats au sein de Pastef renseigne qu’Ousmane Sonko serait irremplaçable pour porter le projet… En tout état de cause, cette situation qui privilégie une carrière politique personnelle, va à l’encontre de la rupture tant prônée », a analysé M. Sylla.



Selon l’expert électoral, l’affaire « remet non seulement en cause le leadership dans ce parti, mais elle pourrait légitimer, au nom de la realpolitik, un revirement de l’engagement du Président Macky Sall à propos d’une 3e candidature ».











Bes bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook