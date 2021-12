Ndiaganiao réceptionne une nouvelle ambulance médicalisée et du matériel médical pour une meilleure prise en charge de la population

D'autres équipements médicaux tels que des tables de consultations gynécologues et pour la médecine générale et des kits gynécologues et chirurgicaux, entre autres, ont été mis à la disposition des différentes structures de santé de cette commune de 60 000 habitants.



''Cela fait maintenant quelques années, qu'avec l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous appuyons le secteur de la santé dans cette commune, avec équipements médicaux, la réhabilitation ou la construction d'infrastructures sanitaires ainsi que des produits de prévention contre la Covid-19", a rappelé la directrice générale de l'ANA.



Pour Dr Téning Sène, cette ambulance et les équipements médicaux pourront profiter au poste de santé de Ndiaganiao, de Ndiarao, de Mbafaye et de Guélor sérère, afin de faire le maillage de la commune de Ndiaganiao.



''Aujourd'hui, grâce à l'appui de partenaires, nous avons eu à finaliser les travaux du poste de santé de Mbafaye pour un coût de quatre millions de francs CFA, pour que la structure puisse être fonctionnelle au grand bonheur des populations de cette commune peuplée de 60 mille habitants'', a dit Dr Téning Sène, selon qui ''la santé est indispensable pour le bien-être social et le développement économique''.



Pour l'infirmier chef de poste de Ndiaganiao, Amadou Bèye, qui soutient être animé d'un sentiment de satisfaction et de gratitude, il a signalé que disposé d'une ambulance a longtemps été une doléance pour les populations locales et les agents de santé de la zone.



''Lorsque Dr Téning Sène était venue nous apporter du matériel médical en 2019, nous lui avons posée cette doléance et, aujourd'hui, elle a tenu sa promesse. Nous lui en remercions'', a magnifié M. Bèye, qui précise que l'ancienne ambulance de la commune avait déjà fait 38 années de service.



''Nous sommes au niveau de postes de santé et qui dit poste de santé, parle forcément de référence vers le niveau supérieur. Ce qui nécessite des ambulances de très bonne qualité. Ce que nous n'avons plus depuis longtemps’ ‘a rappelé l'infirmier chef de poste de Ndiaganiao.



