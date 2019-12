Ndiaganiao: un homme retrouvé mort Le corps d’un homme décédé dans des conditions non encore élucidées a été découvert dans le village de Dalakhane, à Ndiaganiao. Selon la RFM qui donne l’information, le corps sans vie a été transporté à l’hôpital et une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de ce décès.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2019 à 14:25



