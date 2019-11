Ndiassane : Une forte délégation de l’opposition reçue par le khalife À l’occasion du Mawloud, une forte délégation de l’opposition conduite par Idrissa Seck et composée, entre autres de Me Madické Niang, Hadjibou Soumaré, Habib Sy, El Hadj Issa Sall, des représentants de Pape Diop et de Malick Gackou, s’est rendue, samedi à Ndiassane.

Parlant au nom de la délégation devant le khalife général, El Hadj Cheikh Becaye Al Kounta, Me Madické Niang a rendu un vibrant hommage à Cheikh Bou Kounta. A son tour, le khalife a prié pour la délégation et le Sénégal.

