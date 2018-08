Ndiassé Ndiaye, l'homme qui voulait se suicider vendredi en sautant d’un immeuble à Nord Foire, un « vrai metteur en scène »

Le bonhomme qui a menacé de sauter du quatrième étage de Nord Foire, hier, vendredi, serait, d’après recoupements des informations, un « grand comédien », digne de la Commedia Del Arte, puisque cette tentative de suicide cache une autre vérité.



En effet, Ndiassé Ndiaye aurait déjà vendu sa maison devant notaire et encaissé de l’argent et quand le nouveau propriétaire veut recouvrer son dû en le convoquant à la Gendarmerie, il menace de suicider comme pour émouvoir l’opinion et jouer à la victime.



Pour la petite histoire, la maison en question appartiendrait aujourd’hui à Kalidou Sow. « Il a vendu sa maison et encaissé l'argent. Il s’est ainsi présenté 4 mois après, comme le nouveau propriétaire, aux locataires pour réclamer le paiement des locations. La maison est au nom maintenant de Kalidou Sow, l'acquéreur qui est un expert-comptable à Dakar; d’autant que le notaire a finalisé l’action et a même remis l’argent à l’ayant droit… depuis décembre 2017 ».



Toutefois, une source nous révèle que Ndiassé Ndiaye aurait des problèmes psychiques qui motiveraient ces tentatives de suicide récurrentes, puisque, pour rappel, « en 2009, c'est sa sœur de même père et mère qui avait égorgé sa maman ».



Pour la petite histoire, le nouveau droit réel est au nom de Kalidou Sow. Malgré tout, nos sources nous révèlent que Ndiassé Ndiaye menace toujours de se suicider quand il est convoqué par la Gendarmerie : « il fait semblant d'être fou », renchérit notre source qui persiste et signe que ce dernier arnaquerait des gens et quand on le convoque à la Gendarmerie, il menace tout simplement de se suicider. Affaire à suivre.

