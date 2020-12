Ndiaw Bambali: un incendie réduit 60 tonnes de mil en cendres Un incendie a ravagé 60 tonnes de mil ce samedi à Ndiaw Bambali dans le département de Birkilane. Face à la situation, sans solution aucune, les populations appellent à l’aide. Elles disent avoir tout perdu.

L’inquiétude est la chose la mieux partagée ce samedi à Ndiaw Bambali. “Aujourd’hui, on a connu un incendie qui nous a arraché tout nos vivres. Il y avait dix pères de familles qui sont tous sinistrés parce que leur mil est parti en fumée“, a déclaré sur Rfm, le chef du village de Ndiaw Bambali.



Matar Cissé de demander au président de la République d’appuyer les familles sinistrées afin de ne pas connaitre “une année extrêmement difficile“.Selon M. Cissé, au minimum, 60 tonnes de mil sont parties en fumée. L’origine du feu est encore inconnue. Mais selon le chef du village, la flamme est partie du coté de la route et s’est propagée jusque vers les tas de mil.



