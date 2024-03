Ndiaya Mboup rend hommage à Serigne Mboup

Chers Nawlé et sénégalais,

Je me fais votre porte-parole pour rendre hommage à notre leader, le Président Serigne Mboup, pour son engagement

inébranlable envers notre pays et sa vision économique éclairée. Bien que nous n'ayons pas remporté l'élection,

cette campagne nous a permis de mettre en lumière les idéaux qu'il incarne et désire pour notre pays.



Le Président Serigne Mboup est un homme vaillant, un véritable soldat de l'économie qui se bat sans relâche pour le développement socio-économique de notre nation. Il a compris que l'épanouissement et la restauration de la dignité

humaine passent par le travail acharné et le respect mutuel. Ses valeurs de « AND NAWLE AND LIGGUEY » reflètent parfaitement sa personnalité, son engagement et vont durablement concourir à créer de la richesse pour notre pays.



Si aujourd'hui des hommes de sa stature ont rejoint la scène politique, c'est beaucoup plus pour exprimer leur indignation, sonner l'alarme et dénoncer les multiples dérives du « système » qui pèsent sur notre nation. Puisse YA ALLAH SWT, dans sa miséricorde, lui permettre de partager et de concrétiser sa vision économique progressiste, décentralisée et patriotique avec tous les Sénégalais, afin de construire un Sénégal plus prospère, plus juste, plus

pragmatique et où enfin les termes comme «création d'emplois » « décentralisation et territorialisation des activités économiques » ... résonneront comme une réalité.



Merci à vous tous pour votre dévouement et votre soutien tout au long de cette campagne



Ndiaya Mboup