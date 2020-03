Ndiédieng : Une femme se jette dans un puits !

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 15:40 | | 0 commentaire(s)|



C'est précisément à Keur Bocar dans la commune de Ndiédieng qu'une dame a choisi d'abréger sa vie.

Âgé la trentaine, épouse et mère de 2 enfants, cette dernière qui était mariée à Kamatane (Ndiaffate) a rejoint sa famille (Keur Bocar) la semaine dernière pour des raisons que nous ignorons.

C'est au petit matin de ce lundi que Fatou Diallo s'est donnée la mort laissant derrière elle sa famille dans la tristesse et l'émoi.



Abdoulaye Diallo

Correspondant à Kaolack

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos