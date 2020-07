Ndingler / Sedima: Vers une solution ? (ministre) Le différend opposant le président Directeur général de la Sedima, Babacar Ngom, aux paysans de Ndingler pourrait connaître son épilogue très prochainement.

Selon EmediaSn qui donne l’information, l’assurance est donnée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, joint au téléphone par Iradio. « Je crois que nous allons vers une solution », a d’emblée indiqué Aly Ngouille Ndiaye. Qui révèle s’être rendu sur le terrain. Il a discuté avec les populations qui, aujourd’hui, attendent leurs terres pour démarrer leurs cultures au niveau de ce site qui est un titre foncier de Sedima.



« Nous avons également rencontré Babacar Ngom, nous avons discuté et nous avons une esquisse de solution », a fait savoir le ministre de l’Intérieur. Lequel informe que Babacar Ngom sera, ce vendredi, sur le terrain avec les populations, en compagnie du sous-préfet de la localité. « Nous pensons que la solution qui a été esquissée sera acceptée par toutes les parties et le cas échéant, cela fera un objet de protocole », a dit le ministre.



Par ailleurs, selon le sous-préfet de Fissel, interrogé par le correspondant d’Emedia à Mbour, le PDG de la Sedima aurait décidé de céder trois blocs de la zone objet du litige, aux paysans de Ndingler. Affaire à suivre…



Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a été également interpellé sur le problème de Gadaye, qui oppose le promoteur immobilier Babacar Fall de « Technologie 2000 » à des familles qui ont acquis des terrains sur le même site. « Je dois recevoir dans la matinée de ce vendredi, les populations de Gadaye, pour m’enquérir de la situation », annonce-t-il au bout du fil. Avant d’informer que le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana travaille également, depuis quelques temps, sur une solution de sortie de crise.





