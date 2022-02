Ndioum / Cheikh Oumar Hanne installé: "L'avenir appartient aux jeunes qui doivent retrouver leur confiance" Après avoir remporté largement les élections locales du 23 janvier dernier, avec plus de 70% des suffrages, Cheikh Oumar Hanne, tête de liste communale de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été installé ce vendredi 11 février 2022, dans ses fonctions de maire de Ndioum par le préfet du département de Podor, Makhtar Diop.

Comme il est de tradition, l'édile de Ndioum a reçu des mains de l'autorité préfectorale, la fameuse écharpe aux couleurs nationales sous les ovations des 46 conseillers municipaux de la nouvelle mandature et des invités.



Cheikh Oumar Hanne, premier maire de Ndioum élu au suffrage universel direct, a magnifié la présence de la jeunesse qui, selon lui, est fragile, mais représente la frange la plus importante de la société.



Il déclare avoir comme priorité; de rendre leur confiance aux jeunes, leur faire comprendre que l'avenir leur appartient.



Pour cela, il faut des moyens de relever le défi du développement de l'Afrique. " D'ici 50 ans, l'Afrique sera le continent le plus développé du monde .Malgré que l'horizon soit trouble, l'espoir est permis. Il faut de grands efforts pour y arriver et les jeunes en ont la capacité nécessaire ", a t-il précisé.



Il a promis de prioriser la jeunesse, d'être à sa disposition, de lui rendre sa dignité pour qu'elle participe à la vie sociale et à la richesse de la ville de Ndioum. Cheikh Oumar Hanne ambitionne de terminer les chantiers déjà entamés lors de son premier mandat, où selon, lui il a présenté un projet de société fiable, qui a accroché les Ndioumois .



Il s'est dit fier d'être l'édile de Ndioum et a pris l'engagement solennel d'en faire un pôle d'excellence intellectuel technique et culturel et tout le département de Podor. " J'ai l'obligation de continuer à porter très haut le flambeau de Ndioum , j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse instruite, intellectuelle, fière et prête à relever les défis, il va falloir exploiter à fond toutes les chances qui se présenteront".



Le nouveau maire de Ndioum qui a rempilé pour un deuxième mandat, a rappelé aux conseillers que leur mandat a pour unique objectif, l’intérêt de la commune.



Il faut rappeler que c'est une véritable razzia qu'à réalisé Cheikh Oumar Hanne lors de ses élections locales. Sur les 46 conseillers municipaux de la commune de Ndioum, les 45 sont de l'Apr.













Adama Sall (Saint-Louis)



