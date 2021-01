Ndioum Walo: Un douanier lynché par des jeunes

Le pire a été évité de justesse hier, à Ndioum Walo. Un douanier a été lynché par des jeunes, mécontents du traitement infligé à un des leurs. Selon une source de Lasnews, un jeune qui convoyait de la marchandise frauduleuse a été sévèrement battu par deux douaniers venus de Démette, après une longue course-poursuite. Le jeune homme est sérieusement blessé.



Il est évacué à l’hôpital. Furieux, les jeunes de la localité ont sonné la riposte. Ils parviennent ainsi à cerner l’un des douaniers avant de lui faire passer un sale quart d’heure. Face à la gravité de la situation, ajoute l'interlocuteur de Lasnews, certains ont eu le réflexe de l’extirper des griffes des jeunes pour l’enfermer dans une chambre.



Plus chanceux, l’autre douanier a réussi à s’éclipser. Dans la soirée, le chef de poste de Douane de Ndioum est allé récupérer le gabelou lynché. Il a buté sur une opposition farouche des jeunes qui lui ont jeté des pierres. A noter que ces genres d’incidents se produisent très souvent dans cette partie nord du pays où la fraude fait vivre plusieurs jeunes. Pourchassant parfois les fraudeurs jusque dans leur derniers retranchements, les douaniers n’hésitent pas à entrer dans les maisons et boutiques pour procéder à des fouilles. Ce qui entraîne souvent de vives altercations. Affaire à suivre.

