Ndoffane: La foudre tue un jeune de 22 ans

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020

Seydou Diarra, âgé de 22 ans et élève en classe de Terminale, a été tué cet après-midi par la foudre. Le jeune Diarra était avec 4 autres individus à bord d’une charrette, sur la route des champs vers le village de Keur Baka.



Constatant qu’une pluie diluvienne menaçait de s’abattre, ils se sont abrités sous un arbre fruitier, et c’est ainsi que l’irréparable s’est produit. Une décharge s’est abattue sur l’arbre et a emporté l’un deux. Ses compagnons s'en sont sortis avec des blessures légères.



