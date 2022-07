Ndoffane/ législatives du 31 juillet prochain : Benno s'indigne de la nomination du nouveau Maire comme coordonnateur Réunie le vendredi 1er Juillet, autour d'un point de presse, la coalition "Benno Bokk Yaakaar" (Bby), de la commune de Ndoffane et ses alliés ont fortement déploré la nomination du nouveau maire élu de NDoffane Mamadou Ady Diaw comme coordonnateur du comité électoral de ladite coalition.

Aujourd'hui, la coalition "Benno Bokk Yaakaar" (Bby) qui est dirigée par le directeur de la comptabilité et la trésorerie publique Cheikh Ndiaye, n'entend pas laisser passer cette décision qui leur paraît comme une erreur manifeste sur les investitures dans le département de Kaolack.



Dans ce combat, les partisans de Cheikh Mbagnick Ndiaye pointent un doigt accusateur vers les responsables départementaux de Bby, à savoir Pape Mademba Bitèye et son ancien associé lors des locales passées Modou Ndiaye " Rahma" et se disent prêts pour la riposte.



Ainsi convaincus que le seul leader politique de Ndoffane est incontestablement Cheikh Mbagnick Ndiaye, et que personne ne peut lui voler ce statut, ses souteneurs disent pour autant ne pas comprendre la responsabilisation d'une personne dans un poste aussi stratégique, à moins d'un mois après son arrivée dans Bby.



Réclamant toutefois l'arbitrage du Président Macky Sall, ces militants n'excluent pas de provoquer des lendemains sombres pour la mouvance présidentielle

