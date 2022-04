Ndogou Mbeur: Gris Bordeaux en guest-star chez Gaston Mbengue ‘’Ndogou Mbeur’’ est l’initiative de Gaston Productions. C’est Makane Mbengue, fils du Don King de l’arène, Gaston Mbengue, qui gère « à 90% » aujourd’hui, la structure qu'il a héritée de son père. Gris Bordeaux, invité ce jeudi, en compagnie de Reug Reug, est le seul à se présenter peu avant la rupture du jeûne. Selon l’initiateur, tout est parti de ces interrogations : « que faire pendant le ramadan ? Faire des émissions ? Maintenir les face à face ? On avait toujours tendance à ne rien faire et attendre la fin du ramadan. C’est en ce moment là que je me suis dit pourquoi pas ne pas inviter certaines stars de la lutte autour d’un Ndogou. » C’est ainsi qu’après Balla Gaye 2 et son jeune frère, Sa Thiès, Gris Bordeaux et Reug Reug ont été contactés, pour le lendemain. Sauf que seul Gris Bordeaux a respecté le rendez-vous fixé chez Gaston Mbengue, aux Maristes. « Reug Reug devait venir mais il est parti dans la brousse, histoire de mystique, on va dire », renseigne Makane Mbengue.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 15:42 | | 1 commentaire(s)|

Rappeler que Gris Bordeaux et Reug Reug doivent respectivement croiser Balla Gaye 2 et Sa Thiès. La seconde affiche ayant été récemment ficelée. « C’est fait exprès parce que juste après ça, on va organiser un face à face », ajoute le jeune promoteur. Il précise que le but recherché n'est pas, non pas de calmer les ardeurs, mais « de ne pas faire oublier les événements. » Après avoir perdu la première manche sur décision arbitrale, Gris Bordeaux retrouve BG2 pour un second round, le 7 août prochain. 1-1 ou 2-0 ?



Bloqué par les embouteillages, le 3e tigre de Fass s’est présenté peu avant l’heure de la rupture. Juste après, il s’est empressé de quitter la table à manger pour le salon contigu afin d’y accomplir ses trois ‘’rakkas’’ pour la prière du crépuscule, renseigne emedia.



Au diner, à 21 heures passées, le 3e tigre de Fass a vite fait son choix entre du Yassa poulet et un plat de Méchoui. Gris a dévoré la viande, armé de couteau et fourchette.



En effet, Gaston productions a invité Itv pour la couverture de l’événement. « C’est des partenaires depuis un moment. Ils nous accompagnent presque dans tout. Le dernier, c’était le concert avec Wally Seck », apprécie Makane Mbengue. La précision de son père est de taille : « je n’ai pas pris ma retraite. Je la prépare mais ce n’est pas pour maintenant. Je soutiens mon fils car je connais le milieu de la lutte. C’est un milieu malsain. Je ne vais pas le laisser dans la gueule des loups ».



Crédit photos: Abdoulaye Sylla







Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook