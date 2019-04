Ndongo Samb Sylla: « Macky Sall est sans doute le meilleur stratège électoral de l’histoire »

A l’occasion de l’assemblée générale du Legs (Leadership, Ethique, Gouvernance et Stratégie) africa, ce samedi, le Dr. Ndongo Samb Sylla a décerné un satisfecit total à Macky Sall en matière d’ingénierie électoraliste.



« On peut dire que Macky Sall est sans doute le meilleur stratège électoral de l’histoire du Sénégal. Il a gagné toutes les élections majeures, depuis 2012. Et entre 2017 et 2019, il a pu renforcer son score dans tous les départements qu’il avait gagnés, tout en minorant le score de l’opposition », a expliqué Dr. Samb Sylla.













