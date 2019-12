Ndongo Samba Sylla, économiste: « le Franc Cfa n’est pas mort, le cœur du système est en place »

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce samedi la fin prochaine du franc CFA qui sera remplacé par l'éco en Afrique de l’Ouest.



Aussitôt, certains détracteurs de cette monnaie ont investi les réseaux pour se féliciter de cette décision qu’ils ont même qualifiée d’historique. Erreur ! En effet, selon l’économiste sénégalais, Ndongo Samba Sylla, ils ne doivent pas se réjouir parce que c’est seulement le nom qui change.



« Le franc Cfa n’est pas mort. Macron et Ouattara se sont seulement débarrassés de ses atours les plus polémiques. Le cœur du Système est bel et bien en place (accord de coopération monétaire avec la France comme garant, parité fixe avec l’euro, politique de répression monétaire, maintien dans la zone franc composée de pays commercent peu entre eux, et qui logiquement ne devraient pas partager une même monnaie). Avec leurs reformes, Macron et Ouattara ont signé l’acte de décès du projet d’intégration monétaire entre les 15 pays de la Cedeao », a-t-il expliqué dans les colonnes de "L’Observateur".



Un avis que semble partagé par l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. « Le terme Cfa, comme Communauté financière africaine, rappelant encore Colonie française d’Afrique, disparaîtra. Par contre les fondamentaux de la monnaie seront conservés. La parité de notre monnaie ne varie pas. Elle demeure à son niveau antérieur », fait savoir l’ancien banquier et leader du parti Act.