Ndoukhoura Peul: Diabète et hypertension artérielle y dictent leur loi

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Septembre 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Le diabète et l’hypertension artérielle touchent le village de Ndoukhoura Peul, situé sur la route de Yenne, à quelques kilomètres de Rufisque. Après des consultations de patients, à l’occasion de la journée de consultation gratuite, initiée par le mouvement citoyen, « Patriote », les médecins ont pu constater l’ampleur de ces pathologies.



Ainsi, il a été révélé dans cette localité que les personnes âgées sont majoritairement touchées par le diabète ou l’hypertension artérielle. D’après un des médecins, le plus important, c’est d’être diagnostiqué pour éventuellement connaître son état de santé.



« Nous avons eu à discuter avec les populations. Cette fois, nous avons réussi à mettre la main sur plusieurs spécialistes de la santé », a expliqué le secrétaire général du mouvement citoyen « Patriote », Oumar Sow Diagne.











Leral

