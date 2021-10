Ndoulo / Agressions et vol à main armée: Le maire «chasse» une bande de malfaiteurs qui...

Le maire de la commune de Ndoulo, dans le département de Diourbel, met fin aux agissements d'une bande de malfaiteurs. Ces derniers, lourdement armés d'armes blanches, qui écumaient la zone, ont été chassés par Mamadou Kany Bèye. Ils avaient déjà volés 8 chèvres. Poursuivis par le maire, ils ont finalement abandonné leur véhicule, avant de se fondre dans la nature.



D'après "Sud Quotidien", les éléments de la Gendarmerie de Ndoulo ont ouvert une enquête pour identifier ces individus. Ces malfaiteurs ont abandonné leurs pièces d'identité et leurs téléphones portables dans leur fuite, des pièces à conviction qui ne manqueront pas, sans doute pas, d’aider les enquêteurs quant à leur identification.

