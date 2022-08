"Ne pas politiser les difficultés des populations. Ils sont inhumains et dangereux pour la stabilité du pays". (Par Ousmane Faye)

Non contente d’avoir été renvoyée aux Calendes Grecques avec ses piètres résultats qu’elle n’arrive pas à digérer, l’opposition cache mal sa haine viscérale aux autorités de ce pays, quid à intenter des actes de sabotage où à profiter d’une situation d’infortune pour se minimiser par des propos discourtois et inopportuns. Le leader de la coalition Manko Wattu Sénégal (MWS), en marge d’une réunion pour tirer le bilan des élections législatives, a vigoureusement tapé sur la table et a fait part de son indignation devant la gravité des faits, et face à un comportement aussi antirépublicain.



«Il n’y a pas plus lâche et opportuniste que Ousmane Sonko dans ce pays. Voilà un type qui, pour montrer sa haine viscérale à l’endroit du Président de la République, n’hésite aucunement à déverser des insanités mensongères et dégradantes. Je dois lui rappeler qu’une calamité naturelle n’est pas le fait d’un homme ou d’un Etat. Et que si lui, Sonko, ne peut pas se solidariser aux victimes des inondations, son sens d’humanisme, s’il en a même, doit surtout lui permettre d’éviter de politiser tout ce qui se passe sous son nez sordide, notamment les difficultés des populations » , recadre Ousmane Faye.



Et c’est à croire que lui Ousmane Sonko ne meurt avant son heure. Profitant d’une période difficile de certains de nos compatriotes face à une calamité naturelle, il s’est encore tristement distingué par des propos qui le déshonorent. Pour le leader de MWS, «cela ne sert à rien de vouloir, coûte que coûte, politiser le sort difficile des sénégalais. Et au même moment, tout le monde a vu et apprécié la mise en place d’une ligne budgétaire de 766 milliards FCFA pour lutter contre les inondations dans le cadre d’un plan décennal de lutte. Le Président Macky Sall pour qui, il ne nourrit aucun respect ni aucune considération, et sur qui il ne pense que poser le fusil, est tout de même parvenu à soulager grandement les difficultés des populations. Aujourd’hui, 24 h après les fortes pluies, parcourons les quartiers pour voir que l’eau a complètement disparu », se félicite Ousmane Faye.



Selon lui, « même si deux moutons se donnent des coups de tête, Sonko en impute la responsabilité à Macky Sall. Un tel type n’hésitera pas, avec ses affidés, à commettre des actes de sabotage de nos canaux d’évacuation des eaux usées et pluviales pour faire porter encore le tort au Président Macky. Il est capable de choses encore pires, mais à chaque fois, il est démasqué. Les sénégalais vont enfin se rendre compte de la vraie nature de ces gars de l’opposition qui aspirent à d’autres stations après des sièges à l’assemblée".